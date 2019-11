Wollen tun viele, aber machen tun die Wenigsten.

Schon Goethe wusste, „Erfolg hat drei Buchstaben – TUN“. Immer mehr Berufstätige kommen jedes Jahr zu derselben Überzeugung und machen den entscheidenden Schritt: Sie schreiben sich für ein Studium neben dem Beruf ein. Denn sie sind voller Energie und wollen neue Wege beschreiten. Sie sind neugierig und wollen ihre Kompetenzen erweitern. Sie sind leistungsstark und wollen dies unter Beweis stellen. Mit der Wahl des richtigen Studiengangs und der richtigen Hochschule fängt auch deine Erfolgsgeschichte an:

Die FOM Hochschule ist mit über 55.000 Studierenden an Hochschulzentren in 32 Städten Deutschlands und in Wien auf Platz 4 der bundesweit 420 Fachhochschulen und Universitäten sowie die größte private Hochschule Deutschlands. Mit über 40 Bachelor- und Masterstudiengängen in sechs Hochschulbereichen haben Berufstätige die Möglichkeit, ein Präsenzstudium neben dem Beruf zu absolvieren. Verschiedene Zeitmodelle gewährleisten, dass das Studium optimal mit der Berufstätigkeit vereinbar ist.